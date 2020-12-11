2020/12/11 | 12:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم الكوردستانية تقبل أكثر من 700 طالب وطالبة من المناطق المتنازع عليها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/11 | 12:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم الكوردستانية تقبل أكثر من 700 طالب وطالبة من المناطق المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم الكوردستانية تقبل أكثر من 700 طالب وطالبة من المناطق المتنازع عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).