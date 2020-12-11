نصيف: بعض أعضاء الفريق الحكومي المفاوض يجاملون وفد الإقليم

2020/12/11 | 12:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اتهمت النائبة عالية نصيف، اليوم الجمعة، بعض أعضاء الفريق الحكومي المكلف بالتفاوض مع وفد إقليم كردستان بمحاباة ومجاملة وفد الإقليم، إلى درجة تقديم تسوية حسابية غير صحيحة .

وذكرت نصيف في بيان تلقته /المعلومة/، أن “أحد أعضاء الفريق الحكومي المفاوض وهو (س.ج) رئيس مجلس إدارة مصرف مشهور، قدم خلال المفاوضات الأخيرة مع الوفد الكردستاني أرقاماً غير دقيقة وغير صحيحة، وإدعى بأنها التسوية الحسابية الصحيحة والسليمة، وهذه الحركة فيها محاباة واضحة لوفد الاقليم على حساب الشعب العراقي “.

وتساءلت نصيف ” من خوّل (س.ج) بالتفاوض نيابة عن الدولة العراقية؟ وبأي حق يتهاون في حقوق الشعب؟ وإلى متى يبقى هذا الشخص الذي لا يهتم إلا بصفقاته الشخصية في مواقع مهمة وحساسة في الدولة ” ، مطالبة بـ ” عرض المفاوضات على ممثلي الشعب لكي لاتسرق حقوق الشعب كما حصل في الاتفاقات السابقة المشبوهة التى وصلت الى التمادي والاستهانة بالمصلحة الوطنية”.انتهى/25

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