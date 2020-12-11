أردوغان: عقوبات الاتحاد الأوروبي على تركيا لا تشكل مصدر قلق

2020/12/11 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكان الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان قال أنّ العقوبات التي قد يفرضها الاتّحاد الأوروبّي على أنقرة بسبب نشاطاتها في شرق البحر المتوسّط ليست مصدر قلق كبير لبلاده.

واضاف خلال مؤتمر صحافي في أنقرة قبل توجّهه إلى أذربيجان في زياة رسميّة إنّ أيّ قرار بشأن عقوبات الاتّحاد الأوروبّي لا يُشكّل مصدر قلق كبير فالاتّحاد الأوروبي يطبّق دائمًا عقوبات على تركيا متّهمًا الاتّحاد بأنّه لم يكن نزيهًا مع بلاده ولم يفِ بوعوده، وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في آب أغسطس الماضي سفينة استكشاف في مناطق بحريّة متنازع عليها مع اليونان وقبرص.

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