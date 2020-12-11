البحرية الروسية تعلن مشاركاتها في مناورات عسكريّة مع الناتو

2020/12/11 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت البحريّة الروسيّة أنّها ستُشارك عام الفين وواحد وعشرين في مناورات عسكريّة تشمل الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة وهي أوّل مناورات لها مع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو منذ عشر سنوات

وستُشارك ثلاثون دولة في هذه المناورات التي ستجرى في شباط عام الفين وواحد وعشرين قبالة الشواطئ الباكستانية حيث ستقوم عشر دول بإرسال سفن بينما تُشارك الدول الباقية بصفة مراقب وقال بيان صادر عن أسطول البحر الأسود الروسي إنّ ثلاث دول في الناتو الولايات المتّحدة والمملكة المتّحدة وتركيا ستُشارك بأساطيلها إلى جانب البحريّة الروسيّة وتشمل الدول المشاركة الأخرى باكستان والصين واليابان.

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