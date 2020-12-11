الصناعة المصرية: إرسال فرق فنية للوقوف على احتياجات السوق العراقي

2020/12/11 | 12:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على إيفاد فريق فني من عدة وزارات وجهات معنية مصرية لزيارة العراق خلال الفترة القريبة المقبلة للوقوف على التوجهات الصناعية العراقية واحتياجات السوق …

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