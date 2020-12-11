الطاقة النيابية تكشف قيمة المبالغ التي يدفعها العراق لايران لاستيراد الغاز

2020/12/11 | 12:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت لجنة الطاقة النيابية، الجمعة، ان العراق يستورد غازا ايرانيا لتشغيل المحطات الكهربائية بقيمة ملياري دينار سنويا.

وقال عضو اللجنة أمجد العقابي في تصريح له، اليوم (11 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "استيراد الغاز من إيران يكلف العراق نحو ملياري دولار سنويا وهو لتشغيل محطات الكهرباء"، لافتا إلى أنه "ثمة سوء إدارة تكمن في مسألة استثمار الغاز، بالرغم من امتلاك العراق لغاز طبيعي تصل نقاوته إلى 97% في حقلي عكاز والمنصورية ،وهذا الغاز غير مستثمر".

وأضاف أنه "بخصوص غاز عكاز فقد جرى التعاقد مع شركة (كوكاس)قبل العام 2014 ،والشركة جاءت وجهزت المعدات ،لكن أحداث داعش عطلت عملها ودفعتها للخروج وتأخر العمل"، مبينا أن "لجنة النفط والطاقة النيابية تدعو الحكومة ووزارة النفط للتعاقد مع شركات عملاقة ورصينة لتوفير الغاز المحلي بدلا من المستورد، من خلال استثمار الحقلين المذكورين ،فضلا عن الغاز المصاحب في الجنوب".

وكانت وزارة النفط قد أكدت في وقت سابق أن كمية الغاز المصاحب المستثمر حاليا والناتج عن عمليات الإنتاج النفطي تبلغ (1500) مليون قدم مكعب قياسي (مقمق)، موضحا أن الإنتاج الكلي للغاز المصاحب والناتج من عمليات استخراج النفط تبلغ (2700) مقمق.

وأشارت إلى أن خطط الوزارة تهدف إلى استثمار كامل الكميات المتبقية والبالغة (1200) مقمق من خلال المشاريع قيد التنفيذ والإنجاز، ومن المؤمل أن يتم ذلك نهاية العام 2023، وتكون بذلك قد استكملت الوزارة استثمار كامل الكميات المنتجة من الغاز المصاحب والقضاء على عمليات الحرق.

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