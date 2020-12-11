سفير العراق في تركيا يتحدث لـ ’’بغداد اليوم’’ عن زيارة الكاظمي إلى أنقرة ويحذر من محاولات ’’للإجهاز عليها’’

2020/12/11 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف السفير العراقي في تركيا، حسن الجنابي، اليوم الجمعة (11 كانون الأول 2020)، تفاصيل عن زيارة الكاظمي إلى أنقرة، الأسبوع المقبل، فيما حذر من محاولات قال إنها قد تكون للإجهاز على الزيارة.

وقال الجنابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الزيارة ستجري يوم 17 من الشهر الجاري، وتتضمن لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأضاف: "يسبق ذلك زيارة عمل لوزير الخارجية فؤاد حسين، تمهيدا للاتفاق على الملفات المطروحة وبضمنها الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية".

وحذر السفير الجنابي من محاولات للإجهاز على الزيارة قبيل إجرائها، مؤكداً أن هناك محاولات للإساءة للسفارة العراقية في أنقرة، بالتزامن مع الإعلان عن الزيارة.

قبل ذلك، كتب الجنابي عبر جداريته في فيسبوك، أن "وزارة الخارجية العراقية تتابع عن كثب أداء سفارتنا في انقرة إسوة بالسفارات العراقية الأخرى في دول العالم، وإن وزير الخارجية قد عبر في أكثر من مناسبة عن اهتمامه الاستثنائي بعلاقات العراق مع دول الجوار ودور السفارات العراقية في الدول المجاورة، وأن الاتهامات التي يتم تداولها أحيانا والموجهة ضد الدبلوماسية العراقية غير مبررة وغير منصفة".

وأضاف، أما "بخصوص سفارتنا في تركيا فإن وزارة الخارجية والوزير شخصياً مطلع عن كثب على دورها في الحرص على المصالح الوطنية وتطوير العلاقة الثنائية".

ودعا الجنابي، وسائل الإعلام، إلى "الدقة والرصانة المطلوبة وتتمثل في تجنب الإساءة الى العلاقة الثنائية مع الجارة تركيا قبيل زيارة وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء بناءً على دعوة الجانب التركي".

وتابع، "من طرفنا فقد أبلغنا في حينها موقفنا إزاء ما ورد في الكتاب السرّي، المسرب الى الإعلام، الى مراجعنا الاصولية في وزارة الخارجية العراقية ومعالي الوزير شخصياً ويمكن الاطلاع عليه بالتفصيل لدى وزارة الخارجية العراقية، ولا نجد مبرراً للانخراط العلني بما قد يسيء الى الدبلوماسية العراقية وأداءها أو أية جهة حكومية أخرى في هذا الظرف الحساس، ونحتفظ بحقنا القانوني إزاء أية أساءة توجه لنا".

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