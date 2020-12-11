بالفيديو .. افتتاح نصب تذكاري في ساحـة الوثبـة ببغداد

2020/12/11 | 12:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بالتزامن مع الذكرى السنوية الاولى لانطلاق التظاهرات الشعبية المطالبة بتحقيق الاصلاحات ، تم افتتاح نصب الشهيد الشاب ميثم البطاط في ساحة الوثبة ببغداد ، بمشاركة شخصيات مجتمعية وعشائرية وممثلي منظمات المجتمع المدني.وقام مسلحون مجهولون ، في 12 كانون الأول 2019 ، بتعليق جثة الفتى الشاب وسط ساحة الوثبة بغداد، بعد مشاجرة حادة قيل انها بدأت بإطلاق النار على المتظاهرين وانتهت بمقتل الفتى الشاب ./انتهى5

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