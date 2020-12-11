حارث حسن يجيب.. ماذا لو وافق الكونغرس الأميركي على تعيين أوستن وزيراً للدفاع؟

2020/12/11 | 12:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق الباحث والخبير في الشأن العراقي، حارث حسن، الجمعة، على ترشيح الجنرال أوستن لمنصب وزير الدفاع الأميركي، مشيراً إلى أن بموافقة الكونغرس عليه سنكون أمام أكثر إدارة أميركية معرفة بالشأن العراقي.

وقال حسن في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (11 كانون الاول 2020)، "إذا افترضنا ان الكونغرس الأمريكي وافق على تعيين الجنرال اوستن وزيراً للدفاع (وهو امر لايزال محل شك)، فنحن امام اكثر إدارة في التاريخ الأمريكي معرفة بالعراق، وصُنعت السيرة المهنية لبعض أركانها من خلال أدوار مباشرة او غير مباشرة لعبوها في العراق".

وأضاف "مع ذلك، فعراق 2010 ليس نفسه عراق 2021، والأهم، ان واشنطن اليوم تختلف عن ما كانت عليه قبل عقد، وكذلك أولوياتها"، موضحاً انه "قد تُترجم معرفة بايدن وبلينكن وسوليفان واوستن بالعراق الى تبني سياسات اكثر تحسساً لتعقيدات الوضع فيه، لكن تلك المعرفة، قد تجعلهم اكثر تردداً وتواضعاً فيما يتوقعونه".

وختم بالقول "في النهاية، العراق اليوم موضوع ثانوي في واشنطن، ولا توجد أسباب كثيرة يمكنها تغيير ذلك في الأفق المنظور".

ودافع الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن عن اختياره الجنرال المتقاعد من أصول إفريقية، لويد أوستن، لتولي وزارة الدفاع، وذلك في مواجهة معارضين اعتبروا أن مدة تقاعد لويد لا تزال دون7 سنوات.

وكان الكونغرس قد اعتمد في الماضي قاعدة تنص على أن أي عسكري سابق مرشح لتولي وزارة الدفاع، يجب أن يكون متقاعدا منذ سبع سنوات على الأقل.

وبما أن أوستن (67 عاما) متقاعد منذ فترة أقل من سبع سنوات، سيكون على النواب منحه إعفاءً.



وهذا ما قاموا به في عام 2016 لتعيين جيم ماتيس، لكن بعضهم أبدى احتجاجه حينها على ذلك.

وقال بايدن خلال تقديمه يوم الأربعاء للصحافة مرشحه لمنصب وزير الدفاع: "ما كنتُ لأطلب اعفاء اليوم لو لم أكُن أعتقد أننا بحاجة إليه في هذه اللحظة من تاريخنا، ولو لم تكن لدي ثقة في لويد أوستن".

وأضاف: "بالتالي، كما جرى ذلك من أجل جيم ماتيس، أطلب من الكونغرس أن يمنح استثناءً لأوستن".

من جهته، أكد أوستن، الذي سيصبح بحال تثبيته في منصبه، أول أمريكي من أصول إفريقية يتولى وزارة الدفاع، أكد أنه سيؤدي مهماته "بصفته مدنيا، مع خبرة عسكرية طبعا، ولكن أيضا مع تقدير كبير واحترام عميق لمبدأ القيادة المدنية" للبنتاغون.

وأعلن العديد من الديمقراطيين الثلاثاء أنهم سيصوتون ضد منح الإعفاء، وبينهم خصوصا ريتشارد بلومنتال، والعسكرية السابقة تامي دوكوورث، وجون تيستر.

وقالت النائبة الديمقراطية إليسا سلوتكين على تويتر إن "اختيار جنرال متقاعد آخر لتولي مهام مدنية" ليس بالأمر الجيد.

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