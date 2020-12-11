"مصيدة العسل".. الصين تنشر جاسوسات جميلات في أميركا وأوروبا

2020/12/11 | 12:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسبوع الماضي، كشف موقع "أكسيوس" أنه منذ أكثر من ست سنوات، بدأ النائب إريك سوالويل، ديمقراطي من كاليفورنيا، علاقة مع امرأة يشتبه في أنها تعمل جاسوسة صينية، وتم تحذيره من قبل المحققين الفيدراليين في عام 2015.

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