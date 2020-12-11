2020/12/11 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىاعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن انجاز اهداف عملية الميتة العسكرية بعد مرور 48 ساعة على انطلاقها.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العملية العسكرية في حوض الميتة والمناطق القريبة منه قرب الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين حققت جميع الاهداف المرسومة لها بعد مرور 48 ساعة على انطلاقها”.واضاف الحسيني،ان” ابرز الاهداف تمشيط اكثر من 20كم ورفع عبوات ناسفة وتدمير مضافات وفتح طرق ونشر نقاط مرابطة لاول مرة في العمق مع خطوط دفاعية وتامين الاطراف بشكل يسهم في احباط اي محاولات تسلل لداعش الارهابي”.واشار الحسيني الى ان” ماتحقق في الميتة من خلال جهود كبيرة لتشكيلات 4 الوية للحشد مع كتيبة للهندسة العسكرية واسناد قوات الجيش سيكون له ايجابيات على امن محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين في ان واحد كون الميتة تمثل مثلث جغرافي بالغ الاهمية بسبب موقعه وتضاريسه المعقدة “.وكان الحشد الشعبي اعلن اول امس انطلاق عملية عسكرية واسعة في الميتة واطرافها ومنها حوض العظيم لتعقب خلايا داعش واعادة الانتشار تمهيدا لاعادة الاف الاسر النازحة”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن انجاز اهداف عملية “الميتة العسكرية” ويؤكد: ستنعكس ايجابا على 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن انجاز اهداف عملية “الميتة العسكرية” ويؤكد: ستنعكس ايجابا على 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).