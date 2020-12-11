الذكرى 43 لاستشهاد المناضلة الماركسية اللينينية الثورية المغربية سعيدة لمنبهي - موقع 30 عشت

2020/12/11 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موقع_30_عشت منذ انطلاقته، غشت 2015، دأب موقع 30 غشت على إحياء ذكرى استشهاد المناضلة الماركسية ــــ اللينينية الثورية المغربية سعيدة لمنبهي.



وذلك بالتعريف بالشهيدة، وبانخراطها في النضال الثوري، ضمن منظمة "إلى الأمام" وخطها الثوري، الذي كافحت واستشهدت لأجل انتصار مشروعه الثوري.



دافعت الشهيدة عن الخط الماركسي ــ اللينيني الثوري في أحلك ظروف القمع والرصاص، وفي أوج المعارك السجنية ضد نظام كمبرادوري رجعي مصاص للدما ......





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