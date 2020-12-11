مصر تبحث سُبل نقل خبراتها في مشروعات الإسكان للعراق.. والوزير يستعرض مخطط 2052

2020/12/11 | 13:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: أكد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الكبيرة في مشروعات الإسكان والمرافق وإنشاء المدن الجديدة، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك في إطار التعاون المشترك مع …

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