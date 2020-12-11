الليرة التركية تتراجع بعد انباء عن عقوبات اميركية ضد انقرة

2020/12/11 | 13:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار، خلال تعاملات الجمعة، بعد ترجحيات بفرض عقوبات اميركية على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وسجلت العملة التركية 7.900 ليرة مقابل الدولار، صباح اليوم، لتنخفض من إغلاق أمس الخميس عند 7.89 ليرة للدولار.

وهوت الليرة نحو 25% منذ بداية العام الجاري، لكنها تعافت من مستويات قياسية متدنية عند 8.58 ليرة للدولار الشهر الماضي بعد أن أجرت أنقرة تغييرات بين كبار واضعي السياسة الاقتصادية.

وقالت مصادر إن الخطوة الأميركية (العقوبات)، التي من المرجح أن تثير غضب أنقرة وتضغط على علاقاتها مع الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، قد تُعلن وفي وقت قريب، ربما اليوم الجمعة، وتستهدف رئاسة الصناعات العسكرية التركية.

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