قيادي بالفتح يعلق على أنباء ’’انتهاء الهدنة’’ مع الأميركان في العراق - عاجل

2020/12/11 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أوضح القيادي في تحالف الفتح معين الكاظمي، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، بشأن انباء انتهاء الهدنة بين الفصائل العراقية والجانب الامريكي، بعد عودة استهداف ارتال التحالف الدولي.

وقال الكاظمي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الأنباء التي تتحدث عن انتهاء الهدنة بين الفصائل العراقية والقوات الأمريكية غير صحيحة".

وأضاف، أن "هذه الهدنة او التهدئة محترمة من قبل الفصائل العراقية، مقابل ذلك على الحكومة العراقية والجانب الامريكي، العمل على اخراج القوات الاجنبية بشكل سريع، حتى تكون هي ايضا صادقة بما وعدت به".

وأشار الكاظمي، إلى ان "بعض الاعمال العسكرية من قصف او استهداف الارتال بعبوات ناسفة، يكون ليس من قبل الفصائل العراقية، بل ربما تكون بدوافع شخصية وعاطفية من بعض العناصر".

ورجح وجود "طرف ثالث يقوم بهكذا عمليات من أجل اثارة الرأي العام ضد الفصائل وخلق مشاكل وعدم استقرار أمني وسياسي، فعلى الجميع الحذر من هذا الطرف".

ويوم أمس، تعرض رتل تابع للتحالف الدولي، إلى تفجير بعبوة ناسفة استهدفته في مدينة السماوة بمحافظة المثنى.

وشهدت وسائل إعلام محلية، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء خلال الأيام الماضية، عن توقف الهدنة بين الفصائل العراقية والقوات الأمريكية.

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