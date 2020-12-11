الكاظمي يصدر توجيهاً بخصوص مراجعة ذوي الاحتياجات الخاصة للمؤسسات الحكومية

2020/12/11 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، توجيهاً بشأن معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "الكاظمي وجه بتح نافذة خاصة في المؤسسات الحكومية كافة لتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة".

وكان الكاظمي قد استقبل في وقت سابق وفداً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وخابطهم قائلاً: "أنتم لستم معاقين، بل أصحاب همم واستلهام، عندما حولتم العوق إلى قصص ناجحة، وبيّن أن التأريخ يزخر بالكثير من المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشار الكاظمي إلى جملة التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن، ووعد بمعالجة المعوقات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المجالات، لاسيما التعليم والتوظيف.

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