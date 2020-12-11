رغم إصابة بيكيه.. برشلونة يرفض عودة مدافعه المعار

2020/12/11 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

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ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الإسبانية بأن إدارة برشلونة ترفض عودة لاعبها الفرنسي جين كلير توديبو المعار إلى صفوف بنفيكا البرتغالي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وانتقل الفرنسي الشاب توديبو لفريق بنفيكا خلال سوق الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولكن لم يحصل الفرنسي توديبو على الفرصة مع فريق بنفيكا، بتواجد الثنائي أوتاميندي وفيرتونخين في خط دفاع الفريق البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "نادي بنفيكا قد أعلن عن رغبته في عدم استمرار جين كلير توديبو مع الفريق، وعودته لناديه الأصلي برشلونة في شهر كانون الثاني المقبل".

وأضافت الصحيفة، أنه "بالرغم من إصابة جيرارد بيكيه الطويلة ورغبة برشلونة في الحصول على مدافع جديد لتعويض غياب النجم الإسباني، إلا أن إدارة النادي الكتالوني ترفض عودة المدافع الفرنسي".

وأوضحت الصحيفة، أنه "من المتوقع استمرار توديبو مع بنفيكا حتى نهاية إعارته، ولكنه لن يشارك مع الفريق البرتغالي".

الجدير بالذكر أن عقد جين كلير توديبو سينتهي مع فريقه برشلونة صيف عام 2023.

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