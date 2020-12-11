سقوط قذائف هاون في محيط قرية جنوب بعقوبة

2020/12/11 | 13:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / سقطت 3 قذائف هاون على قرية جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقي للانباء / نينا / اليوم ان 3 قذائف هاون سقطت في محيط قرية البو فياض جنوب ناحية بهرز جنوب بعقوبة في ساعة متاخرة من الليلة الماضية دون وقوع اصابات او خسائر بشرية .واضاف ان قوة امنية اتخذت اجراءات مشددة في المنطقة تحسبا لاي طارئ ./انتهى

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