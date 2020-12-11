الخطوط الجوية العراقية : رحلات جوية لـ5 مطارات أوربية ابتداء من الاسبوع المقبل

2020/12/11 | 13:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، عن تسيير رحلات الناقل الوطني الى خمس مطارات في دول أوروبا اعتبارا من الثلاثاء المقبل.وقالت الشركة ان " القطاعات الجديدة ستشمل لندن ودوسلدورف وبرلين وفرانكفورت وكوبنهاغن ، فضلا عن تسيير خطوط أخرى خلال الايام المقبلة "./انتهى5

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