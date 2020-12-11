خطيب زاده يحذر المجتمع الدولي من شيوع فكر داعش

2020/12/11 | 13:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ المتحدث باسم الخارجية حلول الذكرى الثالثة لانتصار العراق على تنظيم داعش الإرهابي ودعا المجتمع الدولي إلى توخي الحذر من انتشار الفكر الداعشي وعودة...

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