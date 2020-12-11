الكاظمي يفتح ملف ذوي الاحتياجات الخاصة: تسهيل المعاملات وتوجيه لشبكة الإعلام

2020/12/11 | 13:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (11 كانون الاول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بفتح نافذة خاصة في المؤسسات الحكومية كافة، لتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة، وقيام وزارة التربية بإكمال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والاعتراف بشهاداتهم، خصوصاً ممن يمتلكون الموهبة والكفاءة".

وأشار إلى أن "التوجيه يشمل أيضا قيام شبكة الإعلام العراقي، بالتوعية من خلال نشر نشاطات ذوي الاحتياجات الخاصة"، مبيناً أن " التوجيه تضمن أيضاً تفعيل المادة (16/ أولاً) من قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013) التي تنص على تخصيص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام، وظائف لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لا تقل عن خمسة في المئة من ملاكها، إضافة إلى تفعيل اجتماعات مجلس إدارة هيأة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، المنصوص عليها في المادة (6) من قانون الخاص بالهيأة، وإلزام الأعضاء على الحضور إلى الاجتماعات التي تعقد، وعدم الاعتذار عن الحضور لأي سبب كان، وإيلاء هذه الاجتماعات الأهمية اللازمة، ورفع التقارير الدورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأوضح مجيد أن "التوجيه جاء بناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشكل طارئ، خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء

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