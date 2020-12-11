تكلفت 330 مليون دولار.. لعبة Cyperpunk 2077

2020/12/11 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُطلِقَت، الخميس، رسميا في كل أنحاء العالم لعبة الفيديو المرتقبة "سايبربانك 2077" التي أنتجتها شركة "سي دي بروجكت رد" البولندية، بينما ترافق طرحها في الأسواق بعد تأجيلات متتالية، حملة ترويجية واسعة.

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