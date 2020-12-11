2020/12/11 | 13:18 - المصدر: سفن سكاي

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اعلنت اللجنة الاولمبية العراقية صباح اليوم الجمعة 11 / كانون الاول من عام 2020 عن وفاة مدير القسم القانوني فيها نعيم البدري .

ولم يتم الى الان تحديد اسباب الوفاة او اي تفاصيل اخرى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة نعيم البدري مدير القسم القانوني في اللجنة الاولمبية 7 SKY TV.

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