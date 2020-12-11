الجيش الأميركي بحالة تأهب قصوى

2020/12/11 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف مسؤول عسكري أميركي، يوم الجمعة، أن جيش بلاده دخل في حالة تأهب قصوى وهنالك استعدادات لإرسال قوات إلى الشرق الأوسط، لردع هجوم إيراني محتمل، رداً على مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.وقال المسؤول الأميركي في تصريح لموقع “Politico”، إن القيادة الوسطى الأميركية أعلنت تحليق قاذفتين من طراز “بي 52” […]

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