2020/12/11 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..أعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر في قمة بروكسل، للعمل على توسيع “القائمة لسوداء” التي تتكون من موظفين اثنين في شركة البترول التركية.

الاتحاد الأوروبي يهدد بتوسيع دائرة العقوبات على أنقرة إذا استمرت في التنقيب بالمتوسطتركيا تدعو الاتحاد الأوروبي لأخذ دور “الوسيط النزيه” في نزاع شرق البحر المتوسطوأكد الاتحاد في بيان احتمالية استهداف المزيد من الأفراد، وربما إدراج بعض الشركات والمنظمات الحكومية على قائمة العقوبات، “إذا استمرت أنقرة في التنقيب بالمتوسط”.

وجدد التزامه بالدفاع عن مصالحه ومصالح دوله الأعضاء و”كذلك الحفاظ على الاستقرار الإقليمي”، مبينا أنه “سيسعى للتنسيق بشأن الأمور المتعلقة بتركيا والوضع في شرق البحر المتوسط مع الولايات المتحدة”.

وكان زعماء دول الاتحاد، أعربوا في بيان صدر خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي.

كما وجهت القمة المجلس الأوروبي بوضع قائمة سوداء إضافية، بناء على القرار الذي تم تبنيه في 11 نوفمبر العام الماضي بشأن “الإجراءات التقييدية بسبب أنشطة تركيا غير الشرعية في المتوسط”.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يهدد بتوسيع دائرة العقوبات على أنقرة إذا استمرت بالتنقيب بالمتوسط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يهدد بتوسيع دائرة العقوبات على أنقرة إذا استمرت بالتنقيب بالمتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).