استعدادات حكومية وشعبية

بعد جولات متواصلة من الاحتجاجات في محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها، تجري استعدادات وتحشيدات لجولة ثانية من الاحتجاجات اليوم الجمعة، بالتزامن مع تمديد اللجنة الأمنية العليا في محافظة السليمانية حظر التجوال لـ24 ساعة إضافية.
سقط نحو 10 ضحايا وأكثر من 50 جريحًا خلال الأيام الماضية في احتجاجات السليمانية
وأعلن محتجون من المحافظة في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الخميس، عن استعداداتهم لجولة احتجاجية أخرى، ستبدأ اليوم الجمعة من أمام مجلس محافظة السليمانية، بهدف التنديد بانقطاع الرواتب والأوضاع الاقتصادية المتردية، فضلًا عن المطالبة بعدم السماح بإراقة الدماء مجددًا، وذلك عقب سقوط نحو 10 ضحايا وأكثر من 50 جريحًا خلال الأيام الماضية.
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من جانبه، أعلن حراك الجيل الجديد "المنافس" للحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، عن استعداده للمشاركة بالتظاهرات في أي وقت، مشيرًا في بيان إلى أن "بعض المحتجين طلبوا من القوات الأمنية والجهات السياسية الوقوف إلى جانب التظاهرات".
وتابع الحراك: "نحن الجيل الجديد نعلن عن دعمنا لجهودكم، ونشدّ على أيديكم، ومستعدون في كل وقت للمشاركة في التظاهرات"، مشيرًا إلى أن "الحراك (الجيل الجديد) لم يتلقَ طلبًا مباشرًا من المتظاهرين للمشاركة معهم، إلا أنه مستعد للاشتراك في الاحتجاجات".
ولفت إلى أنه "سيشارك في التظاهرات التي ستنطلق في الساعة الواحدة والنصف من يوم الجمعة في مختلف مدن وبلدات السليمانية، داعيًا "سكان المحافظة إلى المشاركة فيها".
وذهبت النائبة السابقة في البرلمان العراقي وعضو حراك الجيل الجديد، سروة عبد الواحد إلى نقطة أبعد فيما يخص تظاهرات اليوم، قائلة إن "تظاهرات الجمعة تهدف إلى إسقاط هذه الحكومة الحزبية القاتلة، لهذا على الجميع المشاركة في هذه التظاهرة"، مشيرًة إلى أن "الأصوات الرافضة للظلم والقهر لن تترك المتظاهرين بمفردهم في الساحة، وستنضم اليوم هذه الأصوات للتظاهرات".
من جانبها، قررت اللجنة العليا في السليمانية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وبالتزامن مع التحشيد لجولة ثانية من التظاهرات، قررت تمديد حظر التجوال لمدة 24 ساعة.
قررت اللجنة العليا في السليمانية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس تمديد حظر التجوال لمدة 24 ساعة
وذكرت اللجنة في بيان أنه "قرر تمديد حظر التجوال في السليمانية وحلبجة وإدارة رابرين وكرميان بكل اقضيتها ونواحيها لمدة 24 ساعة".
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