استعدادات حكومية وشعبية

2020/12/11 | 13:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

بعد جولات متواصلة من الاحتجاجات في محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها، تجري استعدادات وتحشيدات لجولة ثانية من الاحتجاجات اليوم الجمعة، بالتزامن مع تمديد اللجنة الأمنية العليا في محافظة السليمانية حظر التجوال لـ24 ساعة إضافية.

سقط نحو 10 ضحايا وأكثر من 50 جريحًا خلال الأيام الماضية في احتجاجات السليمانية

وأعلن محتجون من المحافظة في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الخميس، عن استعداداتهم لجولة احتجاجية أخرى، ستبدأ اليوم الجمعة من أمام مجلس محافظة السليمانية، بهدف التنديد بانقطاع الرواتب والأوضاع الاقتصادية المتردية، فضلًا عن المطالبة بعدم السماح بإراقة الدماء مجددًا، وذلك عقب سقوط نحو 10 ضحايا وأكثر من 50 جريحًا خلال الأيام الماضية.

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من جانبه، أعلن حراك الجيل الجديد "المنافس" للحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، عن استعداده للمشاركة بالتظاهرات في أي وقت، مشيرًا في بيان إلى أن "بعض المحتجين طلبوا من القوات الأمنية والجهات السياسية الوقوف إلى جانب التظاهرات".

وتابع الحراك: "نحن الجيل الجديد نعلن عن دعمنا لجهودكم، ونشدّ على أيديكم، ومستعدون في كل وقت للمشاركة في التظاهرات"، مشيرًا إلى أن "الحراك (الجيل الجديد) لم يتلقَ طلبًا مباشرًا من المتظاهرين للمشاركة معهم، إلا أنه مستعد للاشتراك في الاحتجاجات".

ولفت إلى أنه "سيشارك في التظاهرات التي ستنطلق في الساعة الواحدة والنصف من يوم الجمعة في مختلف مدن وبلدات السليمانية، داعيًا "سكان المحافظة إلى المشاركة فيها".

وذهبت النائبة السابقة في البرلمان العراقي وعضو حراك الجيل الجديد، سروة عبد الواحد إلى نقطة أبعد فيما يخص تظاهرات اليوم، قائلة إن "تظاهرات الجمعة تهدف إلى إسقاط هذه الحكومة الحزبية القاتلة، لهذا على الجميع المشاركة في هذه التظاهرة"، مشيرًة إلى أن "الأصوات الرافضة للظلم والقهر لن تترك المتظاهرين بمفردهم في الساحة، وستنضم اليوم هذه الأصوات للتظاهرات".

من جانبها، قررت اللجنة العليا في السليمانية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وبالتزامن مع التحشيد لجولة ثانية من التظاهرات، قررت تمديد حظر التجوال لمدة 24 ساعة.

قررت اللجنة العليا في السليمانية، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس تمديد حظر التجوال لمدة 24 ساعة

وذكرت اللجنة في بيان أنه "قرر تمديد حظر التجوال في السليمانية وحلبجة وإدارة رابرين وكرميان بكل اقضيتها ونواحيها لمدة 24 ساعة".

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