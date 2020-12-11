المحكمة الدولية تصدر حكمها على سليم عياش لإدانته في اغتيال رفيق الحريري

2020/12/11 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

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تُصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة حكمها على سليم عياش الذي يُشتبه بانتمائه إلى حزب الله وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في الفين وخمسة

وحوكم عياش البالغ من العمر سبعة وخمسين عاما غيابيا وأدين في آب الماضي لدوره في التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري وواحد وعشرين شخصا آخرين ولا يزال سليم عياش طليقا إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.

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