الجيش ينتشر في مركز كركوك

2020/12/11 | 13:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} باشرت قوات الجيش العراقي بالانتشار داخل مركز محافظة كركوك منذ فجر اليوم.

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