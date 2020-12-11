أول دولة أوروبية تعلن المساهمة مالياً بدعم الانتخابات المبكرة في العراق

2020/12/11 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت السفارة الألمانية في العراق، اليوم الجمعة، مساهمتها بأكثر من 7 مليون دولار أمريكي لدعم الانتخابات العراقية المقبلة.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن، "ألمانيا تساهم بمبلغ 7.25 مليون دولار أمريكي لدعم مستشاري الانتخابات التابعين للأمم المتحدة، حيث تستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو 2021".

وعلق السفير أوله ديل على هذه المساهمة قائلا: إن "ضمان انتخابات شفافة وشاملة أمر أساسي لزيادة المشاركة الديمقراطية ولزيادة مصداقية مؤسسات الدولة".

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