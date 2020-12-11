وسائل إعلام: انتحاري يفجر نفسه أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا

2020/12/11 | 13:43 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة (11 كانون الأول 2020)، إقدام انتحاري على تفجير نفسه أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوب روسيا.

ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن مصدر أمني "وقوع انفجار نفذه انتحاري على الأغلب أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا".

وبحسب المصادر عينها فإن "الحادث الذي وقع بقره تشاي شيركيسيا أسفر حتى اللحظة عن إصابة شخصين على الأقل جرى نقلهما لمستشفى قريب".

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