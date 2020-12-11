سفيرة العراق في روما تدعو الى مساندة العراق باعادة الاعمار واعادة النازحين والمهجرين

2020/12/11 | 13:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعت سفيرة العراق لدى ايطاليا صفية السهيل، إلى مساعدة العراق بإعادة إعمار المناطق المحررة ودعم برامجه لاعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكناهم، فضلاً عن ترميم المواقع الأثرية المدمرة.ودعت السهيل ، إلى مساندة العراق على كافة الأصعدة، وقالت ان العراق يحتاج إلى دعم ومساندة في خططه لإعادة إعمار المناطق المحررة ودعم برامجه لاعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكناهم، ويحتاج أيضا إلى كافة أشكال المساندة والدعم في اعمار وترميم ما تم تدميره من معالم ومواقع اثارية لارثه الحضاري والثقافي الذي يعد ملكا للبشرية والانسانية جمعاء".وكانت سفارة جمهورية العراق في روما ، نظمت بالتعاون مع بعثة جامعة الدول العربية وجامعة (لاسابينزا) الإيطالية والبعثة الاثارية الايطالية في كردستان العراق MAIKI ، دعوة لسفراء الدول العربية لدى الجمهورية الإيطالية ودولة الفاتيكان، بمناسبة اختتام معرض الصور الفوتوغرافية في متحف جامعة (لاسابينزا) الإيطالية، والذي عرض عدداً من الصور الفوتوغرافية مثلت أنشطة البعثة الاثارية الايطالية في العراق MAIKI التابعة للجامعة والمتعلقة بالتنقيب وحفظ وصون الآثار في مناطق كردستان العراق ، تزامنا مع ذكرى يوم النصر العراقي على العصابات الإرهابية (داعش الارهابي) ./انتهى5

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