2020/12/11 | 13:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت الحكومة المحلية ، تمديد حظر التجوال في محافظة السليمانية بعد تعرض احدى نقاط التفتيش لإطلاق النار من قبل مجهولين.وتشهد محافظات إقليم كردستان ، منذ الثاني من كانون الأول الجاري، احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية وتأخر صرف رواتب الموظفين، مادفع المحتجين إلى إضرام النار بالمقار الحزبية والمؤسسات الحكومية للضغط على السلطات في الإقليم لتحسين واقعهم المعيشي./إنتهى5

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