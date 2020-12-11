بنك انكلترا يؤكد متانة المصارف البريطانية لكنه يحذر من “اضطرابات” في الفترة الانتقالية بعد بريكست

2020/12/11 | 13:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – أكد بنك إنكلترا الجمعة أن المصارف البريطانية قادرة على الصمود أمام المخاطر المشتركة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء كوفيد -19، لكن من المحتمل أن تحدث “اضطرابات” في الخدمات المالية بعد الفترة الانتقالية.وفي تقرير عن استقرار النظام المالي، رأى بنك انكلترا أن “المصارف البريطانية الرئيسية القادرة على امتصاص خسائر […]

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