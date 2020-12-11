الولايات المتحدة تقترب من الترخيص للقاح ضد كوفيد-19 وفرنسا تخفف التدابير بحذر

2020/12/11 | 13:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – باتت الولايات المتحدة على وشك الترخيص للقاح ضد كوفيد-19 في الأيام القليلة المقبلة، فيما أعلنت فرنسا الخميس رفع العزل بحذر في 15 كانون الأول/ديسمبر واستبداله بحظر تجول ليلي حتى في ليلة رأس السنة.وأوصت لجنة خبراء مستقلين وكالة الغذاء والدواء الأميركية بالترخيص لأول لقاح ضد كوفيد-19 طورته شركتا فايزر […]

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