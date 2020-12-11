5 أحكام بالسجن مدى الحياة على أحد قتلة

2020/12/11 | 13:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، حكمها على سليم عياش الذي يُشتبه بانتمائه إلى "حزب الله"، وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في العام 2005.

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