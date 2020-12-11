2020/12/11 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.ولي علي

يستدعي مفهوم (الوثوق) جملة من

الالتزامات في كل حقل من حقول الحياة،

ويكتسب أهمية بالغة في العلاقات العامة

والخاصة، وقد تم توظيفه في الحقل

السياسي من خلال الانظمة الديمقراطية

بوصفها علاقة (

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أماني الطامحين وأحجية الثقة..) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أماني الطامحين وأحجية الثقة..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).