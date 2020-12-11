2020/12/11 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_زناز سعيدة كيلر المساهلي، ابنة فلاح تونسي ساقتها الأقدار في سنّ السّابعة لتمضي ست سنوات في سويسرا في ضيافة عائلة سويسريّة بعدما فقد والدها النّظر.



عادت إلى تونس لتلتحق بثانويّة “كارنو” الفرنسيّة.



في ربيعها الثّاني والعشرين عادت نهائياً إلى سويسرا وواصلت دراستها في جامعة زيوريخ وحصلت على شهادة الأستاذيّة في اللّغة واللّسانيات والسينماتولوجيا.



ناضلت سعيدة مدّة عشرين عاما من أجل حقوق الشّعب الفلسطيني، وفي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أوروبا ينشر الإخوان سمومهم عن طريق مدارسهم - حميد زناز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أوروبا ينشر الإخوان سمومهم عن طريق مدارسهم - حميد زناز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).