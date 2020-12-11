الاستنساخ البيولوجي لبني البشر - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/11 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي أُعلن منذ فترة قصيرة عن إطلاق مشروع استنساخ الكائن البشري بشكل ملموس في مختبرات سرّية في دولة أو دولتين من دول العالم الثالث.



ويسوّق القائمون على هذا المشروع بأنّ هذه المحاولة هي محاولة دولية تتمّ بمبادرة مجموعة من العلماء والأطباء وتمولها مجموعة من الشركات الكبرى العالمية.



وقد أعلن ذلك الدكتور زافوس (Panayiotis Zavos)، مدير معهد طب الذكورة في كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريح لوكالة ......





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