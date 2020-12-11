2020/12/11 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت لجنة النفط والطاقة النيابية إن استيراد الغاز من إيران يكلف العراق نحو ملياري دولار سنويا.

وانتقد النائب عن اللجنة أمجد العقابي سوء إدارة استثمار الغاز من قبل الجهات الحكومية، بالرغم من امتلاك العراق لغاز طبيعي تصل نقاوته إلى سبعة وتسعين بالمئة في حقلي عكاز والمنصورية ولم يتم استثماره لتوليد الطاقة الكهربائية.

ودعا النائب الحكومة ووزارة النفط للتعاقد مع شركات عملاقة ورصينة لتوفير الغاز المحلي بدلا من المستورد، من خلال استثمار الحقلين المذكورين فضلاً عن الغاز المصاحب في الجنوب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: استيراد الغاز من إيران يكلف العراق ملياري دولار سنويا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: استيراد الغاز من إيران يكلف العراق ملياري دولار سنويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).