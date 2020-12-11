مجلة التايم تمنح لقب شخصية العام لبايدن

2020/12/11 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

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اختارت مجلة تايم الأميركية الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس ليكونا شخصية العام لعام الفين وعشرين.

وجاء فوز بايدن وهاريس بشخصية العام بعد تقدمهما على ثلاثة مرشحين آخرين وهم مجموعة العاملين مع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، وحركة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عقب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله على يد شرطي في أيار الماضي.

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