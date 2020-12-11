هولندا تخصص 40 مليون يورو لإعادة النازحين في العراق إلى مناطقهم

2020/12/11 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خصصت الحكومة الهولندية مبلغ أربعين مليون يورو، لملف إعادة النازحين في العراق الى مناطقهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير العمل عادل الركابي مع السفير الهولندي لدى بغداد ميشيل رينتينار، والذي أتفق فيه الجانبان على تقديم الدعم لمختلف فئات المجتمع وفق البرنامج الهولندي، وتخصيص المبلغ لإعادة النازحين لمناطقهم، وتوفير أماكن مناسبة لهم للسكن إضافة للخدمات الأساسية الضرورية، وتوفير فرص العمل التي تشجيعهم على العودة.

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