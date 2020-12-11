وسائل إعلام : انتحاري يفجر نفسه أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا

2020/12/11 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

اكدت وسائل اعلام روسية، اليوم الجمعة، وقوع انفجار نفذه انتحاري أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا.

وبحسب المصادر فإن "الحادث أسفر حتى اللحظة عن إصابة شخصين على الأقل جرى نقلهما لمستشفى قريب.

وأضافت المصادر:" وفقا للمعطيات أولية ، منفذ الانفجار وهو رجل مجهول ، قتل على الفور .



وجرى تطويق المكان وبدأت الإجراءات إزالة الآثار وبدء التحقيقات".

وبحسب المعلومات المتوفرة.



فإن الشخص المجهول الذي فجر نفسه عند مدخل جهاز الأمن الفيدرالي ربما يكون منتميا لإحدى الجماعات المتطرفة.

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