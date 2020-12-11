لندن تعزز اجراءاتها الوقاية ضد كورونا

2020/12/11 | 14:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عزز عمدة لندن، صادق خان، من الرقابة على قواعد فيروس كورونا، معلنا عن المزيد من مراكز الاختبارات في العاصمة، في مسعى لتفادي وضع المدينة تحت القيود الأكثر صرامة.

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