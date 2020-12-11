العمليات المشتركة: لا مظاهر مسلحة في سنجار ونعمل على تسليم أمن كركوك للجيش

2020/12/11 | 14:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت قيادة العمليات المشتركة، عدم وجود مظاهر مسلحة في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى بعد دخول اتفاق تطبيع الأوضاع في القضاء بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حيز التنفيذ.

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