مدير القسم القانوني في اللجنة الاولمبية يفارق الحياة

2020/12/11 | 14:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد …

توفي مدير القسم القانوني في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، نعيم البديري، اليوم الجمعة.

وذكرت الاولمبية في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أنه “عن عمر ناهز السبعين عاماً رحل الى بارئه اليوم نعيم البدري رئيس القسم القانوني في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية”.

واوضحت أن “البدري كان عمل ضابطا في الجيش العراقي، وعرف بالكفاءة خلال سيرته الوظيفية وإشغاله الكثير من المناصب القانونية والادارية”.

ويعد البديري هو ثاني شخص يفارق الحياة في الاولمبية خلال شهرين، بعدما توفي مدير العلاقات الخارجية يوسف خوشابا.



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