وزير الصناعة العراقى يؤكد أهمية تبادل الخبرات والمعلومات مع مصر بمجال التعدين

2020/12/11 | 14:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، منهل عزيز وزير الصناعة والمعادن العراقى الذى يزور القاهرة حالياً ضمن الوفد الحكومى العراقى رفيع المستوى.وبحث الوزيران خطوات آليات دعم التعاون الثنائى المشترك خلال الفترة …

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