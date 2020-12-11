الاولمبية تنعى مدير القسم القانوني في اللجنة

2020/12/11 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توفي مدير القسم القانوني في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، نعيم البديري، اليوم الجمعة.

وذكرت الاولمبية في بيان أنه “عن عمر ناهز السبعين عاماً رحل الى بارئه اليوم نعيم البدري رئيس القسم القانوني في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية”.

واوضحت أن “البدري كان عمل ضابطا في الجيش العراقي، وعرف بالكفاءة خلال سيرته الوظيفية وإشغاله الكثير من المناصب القانونية والادارية”.

ويعد البديري هو ثاني شخص يفارق الحياة في الاولمبية خلال شهرين، بعدما توفي مدير العلاقات الخارجية يوسف خوشابا.

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