2020/12/11 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، عن شرط ستفرضه الاجهزة الامنية على اصحاب الصيرفات والشركات الاهلية سعيا لحمايتهم وحماية الامن في المدينة.

وقال قائد شرطة المحافظة العميد حيدر حسن منخي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "من بين القرارات التي اتخذتها الخلية الامنية في المحافظة هو ضرورة الزام اصحاب الصيرفات والشركات الاهلية بوضع عناصر حماية خاصة من الشركات الامنية، كون مسؤولية حماية المنشآت الخاصة من الداخل هي مسؤولية اصحابها".

وأضاف، أنه "بالرغم من ذلك فان القوات الامنية ان تتخلى عنهم وستمارس دورها الاساس في حفظ الامن ومساعدتهم ايضا، كذلك الزام الجميع بوضع كاميرات مراقبة".

واشار قائد الشرطة الى ان "هذا الاجراء ياتي لحمايتهم وحماية امن المدينة ولقطع الطريق امام العناصر الخارجة عن القانون".

وسجلت محافظة الديوانية الأسبوع الماضي، حادث قتل صاحب صيرفة، بعد اقتحامها من قبل مجموعة ترتدي لثاماً وقتلت صاحبها بـ’’السكاكين’’.

والقت قوة أمنية خاصة في محافظة الديوانية، الأربعاء الماضي، القبض على العصابة التي قتلت صاحب صيرفة في وسط المحافظة.

وقال مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية خاصة في محافظة الديوانية، القت القبض على العصابة التي قتلت صاحب صيرفة في وسط المحافظة، يوم السبت الماضي".

وكشفت قيادة شرطة الديوانية، أن العملية التي حصلت في حي العروبة وسط الديوانية نفذتها مجموعتان ترتدي لثاماً".

وأضاف، ان "المجموعة الاولى تتكون من خمسة اشخاص دخل احدهم الى الصيرفة بحجة تصريف مبلغ مالي فيما انقسم افراد المجموعة الثانية الى مجموعتين دخلوا من البابين ومن ثم تمت عملية القتل باستخدام السكاكين ولاذ المهاجمون بالفرار".

وأشار الركابي، إلى أن "الكاميرات رصدت المجموعتين رغم انهم ملثمون"، مبيناً أن "مفارز الشرطة تجري الان عملية لمتابعتهم بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد وبابل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية تفرض على أصحاب مكاتب الصيرفة وضع عناصر حماية من الشركات الأمنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية تفرض على أصحاب مكاتب الصيرفة وضع عناصر حماية من الشركات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).