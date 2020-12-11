بينهم نائب سابق.. اعتقال 3 من منظمي التظاهرات في السليمانية

2020/12/11 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أفاد مصدر أمني من إقليم كردستان، اليوم الجمعة (11 كانون الأول 2020)، باعتقال القوات الأمنية 3 أشخاص نظموا تظاهرات اليوم في محافظة السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية في السليمانية، اعتقلت عبد الله ملا نوري، وشيركو حمة أمين، وعزيز رؤوف"، مشيراً إلى أن "الثلاثة المذكورين، نظموا تظاهرات اليوم في المدينة".

وأوضح، أن "عبد الله ملا نوري هو نائب سابق في برلمان الاقليم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، بمقتل متظاهر في محافظة السليمانية، وتمديد حظر التجوال، إضافة إلى تعرض نقطة تفتيش لإطلاق نار، في توضيح للموقف الأمني بمحافظة السليمانية حتى صباح اليوم.

وقال مراسلنا، إن تظاهرات ليلية حصلت في مناطق بنجوين، وكلار، وكفري، ودربندخان، بمحافظة السليمانية، رداً على استقطاع نسب رواتب الموظفين، وسقوط محتجين، بسبب إطلاق النار عليهم.

وأضاف، أن حظر التنقل بين مركز السليمانية والأقضية والإدارات المستقلة، تم تمديده، إلاّ أن الطريق مفتوح بين السليمانية وكركوك وباقي محافظات العراق.

وأشار إلى أن متظاهراً واحداً استشهد يوم أمس، وشخصين تعرضا لإصابات، نتيجة إطلاق النار من قبل حماية مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني على المتظاهرين في قضاء كفري، بمحافظة السليمانية.

وأوضح، أن الوضع في مركز المدينة بات هادئاً، مع عودة الحياة طبيعية إليه، مؤكداً تعرض سيطرة للشرطة في منطقة كرميان لتعرض أمني دون وقوع إصابات.

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