كورونا.. حالات الشفاء تواصل ارتفاعها في محافظة عراقية لتصبح الأعلى خلال 9 أشهر

2020/12/11 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الجمعة (11 كانون الأول 2020)، تسجيل أعلى نسبة شفاء تراكمية من فيروس كورونا منذ 9 أشهر.

وقال مدير إعلام صحة المحافظة، فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ديالى سجلت نسبة شفاء تراكمية وصلت إلى 96%، وهي الأعلى منذ تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا قبل 9 أشهر".

واضاف العزاوي، أن "إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، بلغت 19973 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 19109 حالات، أما الوفيات فاستقرت عند 266 حالة".

وأشار إلى أن "49 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل 114 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة".

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